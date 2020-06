Koningin Máxima gewoon op de fiets naar museum

Wil­lem-Alexan­der heeft geen Bilderberg-conferen­tie

1 juni Het ziet ernaar uit dat de in 1954 mede door prins Bernhard begonnen Bilderberg-conferentie voor de tweede keer in de geschiedenis moet worden afgelast. De organisatie meldt op de website dat de editie van 2020 is uitgesteld. Of er een herkansing komt in het najaar is niet bekend maar dat lijkt onwaarschijnlijk, gezien de volle agenda’s van de deelnemers en de nog lang bestaande onzekerheden rond internationaal reizen vanwege de coronacrisis.