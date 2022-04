Koningsdag 2022: waar, wanneer en de leukste festivals

Oranje kleding en rood-wit-blauwe vlaggen kunnen weer uit de kast, want het is bijna Koningsdag. Op woensdag 27 april 2022 viert koning Willem-Alexander zijn 55ste verjaardag. Met koningin Máxima bezoekt hij dit jaar Maastricht. Het thema is Leef Maastricht! De dag staat in het teken van vrijheid en verbondenheid. Er wordt stilgestaan bij hoe belangrijk het is om te leven in vrijheid en veiligheid.