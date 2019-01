Koninklijk paar feliciteert Michael van Gerwen met zijn wereldtitel

Met de winst treedt Van Gerwen toe tot de ,,selecte groep darters die minimaal driemaal wereldkampioen zijn geworden’', aldus de koning en koningin in het bericht. Van Gerwen wist gisteravond opnieuw de wereldtitel te pakken. De 29-jarige Brabander was in Londen in de eindstrijd met 7-3 te sterk voor de een jaar jongere Engelsman Michael Smith. De Nederlandse darter behaalde eerder in 2014 en 2017 de wereldtitel.



Ruim 1,5 miljoen mensen bekeken de WK-finale darts gisteravond op de Nederlandse televisie. Dat waren er een stuk minder dan de 2,2 miljoen mensen die in 2017 keken toen hij ook wereldkampioen werd, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



Waar de WK-finale darts op RTL7 in 2017 daarmee het best bekeken programma van de avond was, komt de herovering van de wereldtitel door Van Gerwen dit jaar niet verder dan de vierde plek in de kijkcijfertop. Het Journaal van 20.00 uur trok met 2.3 miljoen de meeste kijkers. De nieuwjaarsspecial van de Postcodeloterij Miljoenenjacht trok 1.606.000 kijkers.