Máxima schittert (weer) in oranje: koningin is zuinig op haar kleding

Britse Vogue plaatst Amalia in rijtje meest stijlvolle prinsessen ter wereld

8:22 Royals van nu bepalen nog meer het modebeeld dan vroeger, met Lady Di in haar gloriedagen als toonbeeld van stijl en in haar voetsporen Kate Middleton en Meghan Markle en aan onze kant van de Noordzee natuurlijk ‘modekoningin’ Máxima. Oudste dochter Amalia (16) hoort volgens de Britse Vogue eveneens thuis in dit illustere rijtje. Dat verbaast koninklijke mode-expert Josine Droogendijk helemaal niets.