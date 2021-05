Nederland zal Máxima vanavond langer dan ooit achter elkaar horen

50ste verjaardag ‘Máxima laat zien hoe je topbaan kunt hebben, je man onder­steunt én drie kinderen opvoedt’

12:43 Natuurlijk, Máxima is onze koningin. Maar ze is ook moeder. Echtgenote. Vriendin. Inspiratiebron. Vier kenners over deze rollen van Máxima. ‘Tijdens een werkbezoek belt ze in een kamertje snel haar dochters dat ze geen surprisefeestje van hun hockeyclub mogen vieren in het paleis.’