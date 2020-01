‘Net als zijn moeder gaat Willem-Alexander geen spijt betuigen in Indonesië’

In 1995 bezocht toenmalig koningin Beatrix ook al eens Indonesië. Zij wilde toen haar excuses aanbieden voor de politionele acties in dat land, toen de voormalige kolonie in 1945 de onafhankelijkheid uitriep. Die excuses werden haar verboden door minister-president Wim Kok. Jan Hoedeman verwacht dat ook Mark Rutte niet toe zal staan dat koning Willem-Alexander zijn excuses aanbiedt. Het bezoek aan Indonesië zal vooral in het teken staan van handel, aangezien er vier ministers meegaan.



In de AD Royalty Podcast gaat het verder over het programma voor Koningsdag in Maastricht. Dat is nog niet bekend, maar André Rieu kan niet ontbreken, zegt verslaggever Ruud van Broekhoven van de Limburgse regionale omroep L1.



