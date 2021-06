Nieuwe documenten onthullen racistische praktijken binnen het Britse koningshuis

Buckingham Palace ligt onder vuur. Uit nieuw ontdekte documenten blijkt dat medewerkers van The Queen tot ten minste het einde van de jaren 60 ‘gekleurde immigranten of buitenlanders’ verboden om administratieve functies uit te voeren voor het Britse koningshuis. Dat meldt The Guardian .

De documenten zijn ontdekt in het Nationaal Archief en maken deel uit van een lopend onderzoek van de krant naar het Britse koningshuis. In dat onderzoek staat een geheimzinnige parlementaire procedure centraal, die bekend staat als Queen's consent, waarmee de koninklijke familie in het geheim Britse wetten zou beïnvloeden. Buckinghame Palace noemt Queen's consent 'slechts een formaliteit’.

'Niet de gewoonte’

In de documenten staat hoe een financieel directeur van Queen Elizabeth in 1968 ambtenaren meedeelde dat het ‘in feite niet de gewoonte was om gekleurde immigranten of buitenlanders’ aan te stellen voor administratieve functies binnen het koningshuis. Ze mochten wel als huisbedienden werken.

The Guardian meldt dat Buckingham Palace weigerde vragen te beantwoorden over dit verbod en wanneer het is ingetrokken. Uit gegevens blijkt dat mensen uit kleinere etnische groeperingen in de jaren 90 in dienst waren bij het Britse koningshuis. Vóór dat decennium zouden er geen gegevens bijgehouden zijn over de etnische achtergronden van werknemers.

Queen Elizabeth vrijgesteld

In de jaren 60 probeerden Britse ministers wetten in te voeren die het illegaal zouden maken om iemand te weigeren op basis van ras of etniciteit. De 95-jarige Queen Elizabeth is al meer dan vier decennia persoonlijk vrijgesteld van deze gelijkheidswetten. Die vrijstelling maakt het zo goed als onmogelijk voor mensen uit etnische minderheden die voor het Britse koningshuis werken een klacht in te dienen als zij menen dat ze zijn gediscrimineerd.

Buckingham Palace heeft niet ontkend dat de Britse koningin is vrijgesteld van de wetten. Daaraan werd toegevoegd dat er een apart proces is voor het behandelen van klachten met betrekking tot discriminatie. Waar dat proces uit bestaat, wilde het paleis niet zeggen.

Meghan Markle

In het verleden zijn sommige leden van het Britse koningshuis bekritiseerd vanwege racistische opmerkingen. In maart zei Meghan Markle, het eerste familielid uit een kleinere etnische groepering, dat ze zelfmoordgedachten had gehad tijdens haar verblijf in Buckingham Palace. Daarnaast beweerde ze ook dat een familielid zei bezorgd te zijn geweest over de huidskleur van haar kind, Archie.

Daarop reageerde de oudere broer van haar man Harry, prins William, dat de koninklijke familie 'helemaal niet racistisch’ is.

