Ook Oranjes braken uit Koninklijk Huis: van de kwestie-Irene tot Mabel

De roerige jaren zestig schieten ook wortel in het Koninklijk Huis als prinses Irene, de tweede dochter van koningin Juliana van het protestantse geloof overstapt naar het katholieke. Er gaan dan al geruchten dat ze niet alleen lang in Spanje is om de Spaanse taal te leren, maar dat ze er een liefde heeft. Dan meldt ze in een interview dat ze onder indruk is van het sociale beleid onder de Spaanse dictator Franco en is de Haagse politiek not amused.