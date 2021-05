Oom van koningin Máxima overleden aan gevolgen van corona

Maxima’s oom woonde in San Nicolás, zo’n 250 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. Zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar de begraafplaats van Pergamino, de provinciestad met ruim honderdduizend inwoners waar de familie van Máxima’s moeder vandaan komt.



De koningin bracht in haar jeugd veel tijd door op het Argentijnse platteland van Pergamino. Zij logeerde geregeld bij haar oom. Jorge Horacio was onder meer veearts en speelde graag polo. Jorge Horacio laat een vrouw en vier kinderen achter. Zijn zus María del Carmen Cerruti (76) is de moeder van Máxima.



In de nationale krant La Nación verschenen vandaag acht overlijdensberichten naar aanleiding van zijn dood.