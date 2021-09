Oranjes op visite bij royal besties in Noorwegen

Video Marieke krijgt in Deventer plots koning en koningin over de vloer: ‘Ik had m’n huis niet eens opgeruimd’

14 september Staan ineens de koning en koningin bij je in de woonkamer. Het overkwam Marieke Peet vanochtend tijdens het koninklijk bezoek aan het Havenkwartier in Deventer. ,,Dit verwacht je toch niet? Ik had m’n huis niet eens opgeruimd.’’