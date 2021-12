Premier Rutte: Oranjes zijn ook mensen die worstelen met de coronaregels

VIDEOMinister-president Mark Rutte heeft het donderdag opgenomen voor de Oranjes na hun vierde coronablunder in krap twee jaar tijd. ,,Deze koning is zich zeer bewust.‘’

Voor de achttiende verjaardag van prinses Amalia bleken eenentwintig uitnodigingen te zijn verstuurd. Terwijl als dringend advies geldt: maximaal vier thuisgasten. Rutte: ,,De koning heeft mij gemeld dat ze ongelooflijk hun best hebben gedaan om het echt netjes te regelen. Maar nog eens kijkend naar het advies er niet meer dan vier thuis te ontvangen is het toch niet goed gegaan.’’

Zware woorden

De koning keek woensdag met terugwerkende kracht naar de coronaregels toen er publiciteit ontstond: de Telegraaf had het over honderd gasten. Rutte: ,,Het punt is: buiten of binnen op eigen terrein is het advies maximaal vier en dit waren er meer dan vier.’’

Rutte toonde begrip voor de fout van de koning. ,,Ik denk dat het laat zien hoe we allemaal in Nederland worstelen met regels en dit zijn ook mensen.’’ Dat er sprake is van een patroon na vier fouten, vindt Rutte niet. ,,Keer op keer is te makkelijk.’’ Een patroon? ,,Dat vind ik te zware woorden.’’

Blamerende vakantievlucht

Na de foto met de Griekse restauranthouder zonder anderhalve meter afstand te houden, was er de blamerende vakantievlucht naar Griekenland die moest worden afgebroken. En later ging de koning handen schudden in een Haagse volksbuurt.

Ondanks het feit dat het steeds misgaat is de koning de kluts niet kwijt, stelt Rutte. ,,Deze koning is zich zeer bewust. Dat we met zijn alleen de coronaregels zo goed mogelijk proberen na te leven en op dit ene punt, wat ook belangrijk is, is het niet goed gegaan.’’

Premier Rutte reageerde op het verjaardagsfeestje van prinses Amalia op paleis Huis ten Bosch: