Prins Constantijn in RTL-interview openhartig over zijn broers en zijn gezin

Het interview, dat ‘Special: Constantijn, meer dan een prins’ heet wordt zondagavond uitgezonden. De prins, die vandaag 50 wordt, geeft in de special ook een inkijkje in zijn dagelijks leven. Het is voor het eerst dat prins Constantijn zoveel van zichzelf laat zien. ,,In mijn werk is er wel eens een klein interviewtje over technologie, maar het gaat nooit over mijn privéleven of over mijn overwegingen, over hoe ik in het leven sta”, licht hij toe.



Het moment waarop prins Constantijn zich realiseerde dat hij voortaan door het leven zou gaan als de zoon van de koningin, heeft op hem diepe indruk gemaakt, zo blijkt uit de beelden: ,,Het was echt een bom die insloeg. Ik dacht: mijn leven is over.”



Verder gaat het in het interview onder meer over zijn ouders, zijn broers Willem-Alexander en de in 2013 overleden Friso, zijn leven met het ene been in het Koninklijk Huis en het andere in de gewone maatschappij. Ook praat prins Constantijn over zijn werk, wat hem opvalt in de Nederlandse samenleving, zijn gezin en hoe hij zijn kinderen opvoedt. ,,Dat is best lastig. Dat leer je nergens op school, maar moet je met elkaar oplossen.”