Prins Harry wordt niet langer als ‘Zijne Koninklijke Hoogheid’ aangeduid door het Britse koningshuis

Máxima koopt haar sokken en T-shirts bij de Zeeman: ‘Ik kom er heel vaak’

Tot verrassing van het winkelend publiek bracht koningin Máxima vandaag een werkbezoek aan de Zeeman-vestiging in De Baronie in Alphen aan den Rijn. Dat zorgde voor Koningsdag-achtige taferelen inclusief selfies. De vorstin deed tijdens haar bezoek een onthulling. ‘Absoluut, ik kom vaak in de Zeeman in Wassenaar.’