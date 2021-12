Prinses Amalia baart opzien zonder hoed: ‘Is toch een breuk met het verleden’

Amalia droeg vandaag een lange zwarte jurk met een wit bloemetjesmotief en laagjes. Ze had een zwart tasje bij zich met een gouden knip en droeg een zwart vest en zwarte naaldhakken. Haar moeder, koningin Máxima, had gekozen voor een roze jurk met riem en een paarse bijpassende hoed. Ook droeg de koningin paarse handschoenen, paarse schoenen en een jas en tasje in die kleur.



De jurk van de prinses is geen onbekende, ziet modejournalist Josine Droogendijk. ,,Dinsdag, toen de officiële portretten van Amalia werden genomen, had ze dezelfde jurk aan met een dierenprint.” De jurk is van het merk LaDress, zegt ze. Het ontwerp heet Naomi, zoals alle ontwerpen van het merk een naam krijgen. Volgens de Nouveau is de familie Van Oranje sowieso dol op het Nederlandse merk. ,,Amalia viel al eerder voor LaDress: op haar vorige echte portretreeks, samen met haar zusjes en ouders gemaakt in 2018 door Erwin Olaf, droeg ze ook al een jurk van het label. Ook Máxima heeft meerdere jurken van LaDress in haar LaKast hangen,” schrijft het blad.