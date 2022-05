Prinses Beatrix een dag te gast op Nederlands stukje Denemarken

met video Koning Wil­lem-Alexan­der en koningin Máxima openen Koningsspe­len: ‘Aardige en super relaxte mensen’

Iedereen die ze deze ochtend heeft gesproken of de hand geschud is laaiend enthousiast. ‘Gewoon heel aardige mensen’ en ‘super relaxt’, zo klinkt het in de Poptahof in Delft na een anderhalf uur durend bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

22 april