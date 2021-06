Queen nodigt Harry en Meghan uit voor platina jubileum: teken van vrede?

De jaarlijkse verjaardagsfestiviteiten - het zogenoemde Trooping the Colour - belooft dus extra uitbundig te worden. Het is echter de vraag of de duizenden royaltyfans die op de feestelijkheden afkomen ook een glimp van het uit de gratie geraakte echtpaar op kan vangen. Het is namelijk nog niet duidelijk of Harry en Meghan (Hertog en Hertogin van Sussex) weer aanwezig zullen zijn bij de balkonscène op Buckingham Palace.

Traditioneel komen dan de belangrijkste leden van de familie samen om te genieten van het overvliegen van de straaljagers van de Royal Air Force en om het toegestroomde publiek te bedanken. Een bron die door The Daily Mail werd geraadpleegd stelt dat ,,slechts een beperkt aantal familieleden op het balkon mogen zijn, en dat actieve, werkende leden van de familie hoger in de pikorde staan dan het echtpaar Sussex’’. Hoewel de uitnodiging een warm gebaar kan zijn in de koele relatie tussen de koningin en het echtpaar, betekent het niet dat ze weer liefdevol worden opgenomen door de familie.

‘Platinum Party at the Palace’

Gedurende vier dagen in juni 2022 zullen in heel Groot-Brittannië optochten, theatervoorstellingen, concerten en straatfeesten worden gehouden. Ook zullen vreugdevuren worden ontstoken in alle hoofdsteden van het Gemenebest, het verbond van 54 landen uit de hele wereld, waaronder veel voormalige Britse kolonies.

Bovendien zal voor Queen Elizabeth in de Londense St. Paul’s Cathedral een eredienst worden gehouden. Staatsomroep BBC organiseert zelfs een heuse live ‘Platinum Party at the Palace’-concert met muziek uit elk van de zeven decennia van het bewind van de koningin.