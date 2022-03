Queen verhuist definitief uit Buckingham Palace, woont en werkt permanent vanuit Windsor Castle

De 95-jarige Elizabeth is waarschijnlijk al bijna twee jaar niet in Buckingham Palace geweest. Ze ging in 2020 met de komst van coronamaatregelen ‘thuiswerken’ in Windsor. Windsor had sowieso de voorkeur van de Britse koninklijke familie. De echtgenoot van Elizabeth, prins Philip, overleed er in april. Het ruim 300 jaar oude paleis van Buckingham ondergaat bovendien renovaties.