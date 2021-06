Ruzie over vermeend pestgedrag Meghan mogelijk basis van breuk tussen Harry en William

Ze waren ooit ongelofelijk hecht met elkaar, maar de relatie tussen de Britse prinsen William (38) en Harry (36) is de afgelopen jaren flink bekoeld. Omdat de oudste vond dat zijn broer te snel wilde trouwen met Meghan Markle, maar ook vanwege een intense ruzie over haar vermeende pestgedrag. Dat schrijft historicus Robert Lacey in enkele nieuwe hoofdstukken van zijn boek Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult .

Vorig jaar verscheen het onthullende boek waarin historicus Robert Lacey, die ook consultant is voor de Netflix-reeks The Crown, probeert uit te zoeken wat er precies is misgelopen tussen de prinsen. Aangezien er sinds vorig jaar erg veel gebeurd is in de Britse koninklijke familie, heeft de auteur nu enkele nieuwe hoofdstukken geschreven die meer duiding moeten geven over wat er nu precies aan de hand is.

Lacey schreef in eerste instantie dat de ruzie tussen Harry en William terug te brengen was naar de bezorgdheid van de oudste broer. ,,Het was het belangrijkste conflict tussen twee mannen die elkaar al hun hele leven kenden en die nooit getwijfeld hadden om elkaar te vertellen wat ze precies dachten en voelden. William was bang dat zijn broer te snel ging in z'n romance en aarzelde niet om dat ook te zeggen toen Harry begon over een huwelijk met Meghan in de nabije toekomst.”

Bezorgde e-mail

Volledig scherm William & Kate en Harry & Meghan tijdens de jaarlijkse Commonwealth Service in 2020. © Reuters Nu schrijft de auteur dat die ruzie wel degelijk heeft plaatsgevonden, maar dat de gemoederen tegen het huwelijk van Harry en Meghan in 2018 al bedaard waren. Een tweede incident zorgde echter voor de definitieve breuk.



Niet lang na het huwelijk van Harry en Meghan begonnen verhalen over pesterijen van de kersverse hertogin de ronde te doen. Jason Knauf, communicatiesecretaris van William en Harry, stuurde in oktober 2018 een officiële e-mail over het gedrag van Meghan naar onder meer Simon Case, privésecretaris van William. Daarin stond: ,,Ik ben er erg bezorgd over dat de hertogin erin is geslaagd om in het afgelopen jaar twee assistenten weg te pesten.”



De manier waarop ze omging met haar medewerkers, noemde hij ‘totaal onacceptabel’. Dat beaamt ook Lacey in zijn nieuwe boek. Hij neemt er een quote in op van een medewerker van Kensington Palace: ,,Meghan schilderde zichzelf af als het slachtoffer, maar ze was zelf de pester. Mensen werden door haar onder de voet gelopen. Ze vonden haar een echte narcist en sociopaat: ze was compleet losgeslagen.”

Hevige confrontatie

Via Case werd prins William op de hoogte gebracht van de e-mail. De inhoud maakte hem naar verluidt razend, omdat hij de personeelsleden om wie het ging persoonlijk kende. Daarop nam hij zijn telefoon om Harry te bellen. ,,Toen Harry uitbarstte in een woedende verdediging van zijn vrouw, bleef William volhouden. Harry gooide daarop kwaad de hoorn op de haak, waarna William persoonlijk naar hem toe ging. De prins was verbijsterd door wat hij net te horen had gekregen over Meghans vermoedelijke gedrag en hij wilde horen wat Harry daarover te zeggen had. De confrontatie tussen de broers was hevig en bitter.”

Daarna zou William stappen ondernomen hebben om de banden met Harry en Meghan - die voordien nog samen met William en Kate woonden en werkten - te verbreken. ,,William gooide Harry eruit", zo valt te lezen in de nieuwe hoofdstukken.

William wilde dat het koppel in 2019 uit de met hem en zijn vrouw gedeelde organisatie Royal Foundation stapte. Een aantal maanden later kondigden Harry en Meghan aan een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis en vertrokken ze naar Amerika.

Onderzoek

Momenteel organiseert Buckingham Palace een onderzoek naar het vermeende pestgedrag van Meghan, maar die resultaten laten nog even op zich wachten. Ze werden deze zomer verwacht, maar omdat de beschuldigingen nog steeds worden onderzocht, is dat uitgesteld. Een ingewijde vertelt aan de Times of London dat er mogelijk pas volgend jaar een rapport komt.

