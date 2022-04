Van oranje tulpen tot geel-blauw voor Oekraïne: de das van de koning is een krachtig communicatiemiddel

Het was zijn vader, prins Claus, die in 1998 hardop droomde over een ‘openboordenparadijs’. Toch zal je koning Willem-Alexander niet zomaar kunnen betrappen op een paar losse knoopjes. Nee, zoals een kok een witte wambuis draagt, draagt ons staatshoofd een donkerblauw pak mét das. Zijn voorkomen is zo consistent, zo voorspelbaar, dat hij bijna een wandelend standbeeld van zichzelf is geworden. Toch zijn de koninklijke dassen allesbehalve saai. Tijdens het bezoek aan de Bollenstreek (7 april) droeg hij bijvoorbeeld oranje tulpen om zijn nek. Bij een eerdere ontmoeting met André Kuipers waren het raketten en tijdens een bezoek aan Burgers Zoo tijgers en olifanten.