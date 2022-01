Van taartwedstrijd tot straatfeesten: zo gaan de Britten 70 jaar koningin Elizabeth vieren

Op 6 februari dit jaar zit koningin Elizabeth II maar liefst 70 jaar op de Britse troon: reden voor groot feest in het Verenigd Koninkrijk. Buckingham Palace heeft zojuist bekend gemaakt hoe dat gaat gebeuren. Er is gekozen om de vieringen plaats te laten vinden rondom een weekend in juni, de maand waarin Elizabeth destijds gekroond werd. De Britten mogen dan van vier vrije dagen genieten.

Nog nooit heeft het Verenigd Koninkrijk het 70-jarig jubileum van een monarch kunnen vieren. De tweede langstzittende koningin van het land was Victoria, die 63 jaar de scepter mocht zwaaien. Er zijn dan ook geen historische voorbeelden van wat er traditioneel moet gebeuren bij de bijzondere gebeurtenis. De Britten tastten voor lange tijd in het duister, ook vanwege de rondwarende coronapandemie, maar Buckingham Palace heeft vandaag bekendgemaakt hoe het jubileum gevierd gaat worden. Kosten noch moeite worden gespaard om de mijlpaal te vieren en Elizabeth in het zonnetje te zetten.

Feestweekend

Februari vonden de Britten te koud, en dus is er gekozen om het jubileum te vieren in het weekend in juni. Dat is de maand waarin Elizabeth gekroond werd, bijna anderhalf jaar nadat ze op de troon plaatsnam.

In een officieel feestweekend van 2 tot en met 5 juni, vier officiële vrije dagen, worden er onder andere een grote militaire parade georganiseerd, een mis gehouden in de St. Paul's Cathedral en een grote jubileumlunch gegeten. Ook wordt er een concert met ‘de grootste sterren ter wereld’ georganiseerd in Buckingham Palace. Alle Britten kunnen zich aanmelden om daar bij aanwezig te zijn. Wie de artiesten zijn is nog niet duidelijk

Volledig scherm Ook in 2012 werd er uitgebreid feest gevierd bij het 60-jarig jubileum van Koningin Elizabeth. © AFP



Op zondag 5 juni kunnen de jubelende Britten dansen op straatfeesten door het hele land. Ook in het gebied rondom Buckingham Palace is het dan groot feest met de Platinum Jubilee Pageant. Zo'n 5000 artiesten uit de hele Britse gemenebest voegen zich dan bij een parade met ‘pracht en praal, straatkunst, theater, muziek, circus, kostuums, maar ook geavanceerde visuele technologie’, aldus het paleis zelf. Naast de officiële festiviteiten wordt verwacht dat er ook veel commerciële feesten en activiteiten worden georganiseerd om het jubileum te vieren.

Taartwedstrijd

Vóór het vrije weekend vinden er ook nog een aantal festiviteiten plaats. Zo is vandaag een officiële dessertwedstrijd geopend: de Platinum Pudding Competition. Buckingham Palace zoekt een taart, pudding, ijscoupe, of ander toetje dat de 70 jaar aan koningschap van Elizabeth afspiegelt en haar prestaties viert. Het winnende recept wordt gepubliceerd en geserveerd bij de officiële lunches tijdens het jubilieumweekend. Mogelijk gaat het gerecht net als coronation chicken de geschiedenisboeken in. Nog steeds wordt het gerecht, dat bedacht werd voor een wedstrijd voor de kroning van Elizabeth in 1953, graag gegeten in het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast wordt Windsor Castle in het weekend van 12 tot en met 15 mei omgetoverd tot het podium van een groot schouwspel waarin meer dan 500 paarden en 1000 artiesten het publiek meenemen door de geschiedenis, vanaf koningin Elizabeth I in de 16e eeuw tot nu. Ook kunnen Britse kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs tekeningen insturen van hoe ze willen dat de wereld er over 70 jaar uit ziet. De mooiste inzendingen worden gedragen op een vlag bij de parade in het feestweekend.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: