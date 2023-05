Veel koninklijke gasten én fans onderweg naar receptie en kroning Charles

Volgens Britse media worden er zo’n duizend gasten verwacht op de bijeenkomst in het paleis. Ook prinses Amalia en haar grootmoeder prinses Beatrix reizen ervoor naar Londen, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) eerder bekend. Andere koninklijke gasten die hun aanwezigheid op de receptie hebben toegezegd zijn onder anderen de Belgische koning Filip en zijn dochter prinses Elisabeth.

Het is de tweede keer dat Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla een receptie organiseren voorafgaand aan een grote officiële gebeurtenis. In september vorig jaar deden zij hetzelfde op de avond voor de uitvaart van koningin Elizabeth.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op zaterdag 6 mei bij de kroning in Westminster Abbey. Andere royals die hun aanwezigheid bij de kroning hebben bevestigd, zijn de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. Dat geldt ook voor de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. Namens Noorwegen gaan kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, voor Zweden gaan koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria.

Volledig scherm Een fan heeft haar plekje langs de route van de processie veiliggesteld. © ANP / EPA

Laatste voorbereidingen in gang

Ondertussen worden in het Verenigd Koninkrijk en andere landen waarvan koning Charles het staatshoofd is, de laatste voorbereidingen getroffen voor het kroningsweekend. Naast de officiële kroning in Westminster Abbey in Londen staan ook elders feesten en evenementen op het programma. Op diverse plaatsen in Londen hebben fans en bewonderaars al positie gekozen op strategische plekken om niets te missen van de koninklijke pracht en praal.

Op de dag na de kroning vinden in heel het Verenigd Koninkrijk straatfeesten plaats en wordt bij Windsor Castle een kroningsconcert gehouden. Het podium heeft de vorm van de Britse vlag en zal worden betreden door onder anderen Katy Perry, Lionel Richie en Take That. Om de viering compleet te maken, is maandag een nationale feestdag, wat betekent dat de Britten een lang weekend voor de boeg hebben. Burgers worden opgeroepen maandag vrijwilligerswerk te doen.

Koning Charles is het staatshoofd van meer landen, waaronder Australië. Ook daar wordt stilgestaan bij de kroning van Charles, die al officieel koning is sinds het overlijden van zijn moeder in september. Bij het parlement in Canberra worden 21 saluutschoten afgevuurd en daarna volgt een zogenoemde flypast van de Australische luchtmacht.

In de Canadese hoofdstad Ottawa vindt een groot evenement plaats met sprekers en artiesten. Het feest duurt een uur en wordt afgesloten met het afvuren van 21 saluutschoten bij het parlement. Verspreid over het land worden kleinere evenementen gehouden. Gedurende het weekend worden diverse gebouwen groen verlicht, net als in meer landen die tot het Gemenebest behoren.

Kroning op grote schermen

De meeste festiviteiten vinden binnen het Verenigd Koninkrijk plaats. Verspreid over Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland worden grote schermen geplaatst, zodat mensen de kroning van zaterdag samen kunnen volgen. De grootste drukte wordt verwacht in Londen. Daar zullen zich ook veel mensen verzamelen langs de route van de koninklijke processies die voor en na de kroningsdienst worden gehouden.

Londen zet tijdens en in de dagen rond de kroning meer dan 29.000 agenten in. Niet alleen om de mensenmassa’s in goede banen te leiden, maar ook ter bescherming van het koningshuis, de staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders die in de stad worden verwacht. In het centrum wordt gezichtsherkenningstechnologie ingezet en staan sluipschutters op daken. ,,De kroning wordt een van de belangrijkste veiligheidsoperaties die ooit in Groot-Brittannië zijn uitgevoerd”, aldus een Britse minister.