Willem-Alexander heeft geen Bilderberg-conferentie

De eerste keer dat de conferentie werd geannuleerd was in 1976 toen Bernhard in opspraak was geraakt door het aannemen van smeergelden van vliegtuigbouwer Lockheed. Dit jaar zorgt de coronacrisis voor uitstel.



Koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte waren de afgelopen jaren vaste genodigden bij de bijeenkomsten. Willem-Alexander nam de vaste plek van zijn moeder koningin Beatrix over, die op haar beurt de plaats innam van haar in diskrediet geraakte vader prins Bernhard. Bij vorige edities was de Spaanse koningin Sofia regelmatig aanwezig, en ook de huidige Belgische koning Filip was eerder van de partij.



De jaarlijkse conferentie had deze maand moeten worden gehouden, naar verluidt in Californië. Precieze details waren nog niet bekendgemaakt. De Bilderberg-conferenties die traditioneel zakenmensen, opiniemakers, royals, regeringsleiders en politici uit Europa en Noord-Amerika bij elkaar brengen, werkt op basis van discretie. Dat leverde de deelnemers nog wel eens het verwijt op een geheime wereldregering te vormen.