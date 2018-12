Ziekte van moeder Mette-Marit dwingt Noorse prins en prinses de spotlights in

Update Hoe Pieter van Vollenho­ven een vrouw uit het bos redde: ‘Ze heeft echt geluk gehad’

13 december Wat was er gebeurd als ik haar niet gezien had? Prof. mr. Pieter van Vollenhoven vraagt het zich nadrukkelijk af. Hij redde gisteren een jonge vrouw, die op een fiets hopeloos verdwaald was in de bossen bij Apeldoorn. ,,Het was bijna donker en koud. Ze was al lichtelijk in paniek. Ze stond midden in het bos op een zandpad, ver van de bewoonde wereld.’’