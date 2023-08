De wereld van adverten­ties verandert snel: Marloes (47) verkocht vroeger ruimte in de krant, maar doet nu ‘zaken in doelgroe­pen’

Je kunt ervan houden of niet, maar zonder advertenties was De Gelderlander nooit 175 jaar oud geworden. Vroeger alleen in zwart-wit en op papier, tegenwoordig ook online, soms zelfs in bewegend beeld. En er is nog veel meer veranderd, vertelt vertegenwoordiger Marloes Wagemans van de advertentieafdeling van De Gelderlander.