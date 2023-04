Rozendaal is (bijna) klaar voor komst Oekraïners: ‘Ik hoop dat ze het hier naar hun zin hebben’

Noodwonin­gen voor Oekraïense vluchtelin­gen in Rozendaal vertraagd door materialen­te­kort

De komst van de 26 noodwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal is enkele weken uitgesteld vanwege kortstondig materialentekort. Er is sprake van oponthoud bij de aanvoer van materialen uit het buitenland, zo laat het gemeentebestuur weten.