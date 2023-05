Vandaag kans op lichte regen in Rozendaal

Column Remco Kock Ik beschouwde het omgangsver­bod als een compliment. Ik wilde niet saai zijn, blijkbaar was ik op de goede weg

Twintig jaar geleden verbood een vader zijn zoon om met mij om te gaan. De vader vertelde het me in de supermarkt, terwijl hij als winkelwagenchauffeur fungeerde, zijn vrouw in een ander gangpad boodschappen pakte en ik potgroenten vulde.