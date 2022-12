Bewoner ontploft huis in Roosendaal verdacht van brandstichting, man wilde mogelijk zijn huis goedkoop verwarmen

Veerkrach­ti­ge tweedeklas­ser Victoria’03 haalt per direct routine in huis met voormalig toptalent Willem II

Jurgen Gijzen vertrekt per direct naar Victoria’03. De verdediger (34), ook inzetbaar als verdedigende middenvelder, was al een tijd clubloos. In Oudenbosch heeft de routinier echter zijn nieuwe vereniging gevonden. Trainer Danny Mathijssen zal daarnaast zijn contract op korte termijn verlengen.

