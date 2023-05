Dit is hoe de eerste teams uit Rucphen dit weekeinde speelden

Bij de rechter Geen Moederdag­ca­deau van Roy, wel een taakstraf voor hemzelf

Het is twee dagen na Moederdag wanneer Roy (39)* uit Sprundel voor de politierechter in Breda verschijnt. Zijn moeder neemt plaats op de publieke tribune. Of Roy zijn ma met Moederdag een bloemetje heeft gegeven, komt uiteraard niet ter sprake in een strafzaak. Dat ze er een verdiend heeft, wordt daarentegen zeer duidelijk.