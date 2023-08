Et­ten-Leur haalt Mathieu van der Poel zondag met een privévlieg­tuig van zijn vakantie­adres

Vakantie in Marbella? Dat zal best, maar het is voor de organisatoren van de Profwielerronde van Etten-Leur geen reden om Mathieu van der Poel niet te laten starten in hun evenement. Dus wordt de wereldkampioen zondagochtend in Zuid-Spanje opgepikt. Met een privévliegtuig, vanaf Breda International Airport.