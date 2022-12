Lintje voor wethouder Arwen van Gestel

Verkiezing West Brabants carnavals­lied zoekt nog deelnemers

Sinds 2011 wordt in Hoeven de leutige ‘strijd’ om het beste carnavalslied van West Brabant gevoerd. Kapellen, groepen, duo’s, solisten en wie al niet meer treden in zaal ’t Tapperijke in Hoeven letterlijk en figuurlijk voor het voetlicht. Helaas is ook hier de nasleep van Corona nog te merken. Er zijn nu twintig deelnemers bekend. De organisatie doet er alles aan om dat op het jaarlijkse aantal van zo'n vijfentwintig tot dertig te krijgen.

20 december