Met de nachttrein van Roosendaal naar Berlijn, het kan vanaf mei

Vanaf 20 februari zijn de eerste kaarten te koop voor de treindienst tussen Brussel en Berlijn, met dus een stop in Roosendaal. Een zitplek heb je er vanaf 49 euro, een slaapplek vanaf 109 euro. De trein rijdt aanvankelijk drie keer per week, vanaf 2024 wil European Sleeper dagelijks ritten aanbieden.



Vanaf december 2023 hoopt het bedrijf de dienst te verlengen naar Praag, zoals vorig jaar in de oorspronkelijke plannen werd aangekondigd. Tot die tijd is er een halfuurtje overstap in de Duitse hoofdstad nodig om in Praag te komen. Met één overstap zijn bovendien Parijs, Londen of Warschau binnen handbereik, belooft European Sleeper.