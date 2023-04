Schijf brengt Hoeven in bar slecht duel dieper in de problemen: ‘Boerenkoolvoetbal’

Overval­lers BP-tankstati­on Rucphen: ‘Als we gaan, dan gaan we met z’n allen’

RUCPHEN - ,,Als we gaan, dan gaan we met z’n allen”, zei één van de verdachten van de gewapende overval op het BP-tankstation langs de A58 bij Rucphen, op 23 augustus 2020. Maar de bestuurder van de auto, een man uit Ossendrecht, houdt vol dat hij niet op de hoogte was van de plannen. Toch eist het OM tegen hem 16 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk.