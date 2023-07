Willebrordse naam Valentijn leeft voort in nieuw appartementencomplex in Dorpsstraat

Bingo! Bij de Veerkam­pjes kun je dan een dildo winnen (uiteraard met pantermo­tief)

ROOSENDAAL - Trashy of classy? Dat is de grote vraag als het op panterprintjes aankomt. Blijkbaar heeft iedereen wel iets met dat dessin in de kast hangen, want de Roosendaalse Markt zit zondagmiddag vol met vrouwen, en een enkele man, gehuld in panterprint.