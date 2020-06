1 april-grap als voorbode van opmerkelijke transfer Nuis: ‘No hard feelings’

Door Lisette van der Geest



Kjeld Nuis veert enkele centimeters omhoog, ploft weer neer op de eetkamerstoel in zijn industrieel ingerichte appartement in Heerenveen en zegt dan met stemverheffing: ,,Dit is wel écht een mooi verhaal.”



Het was 30 maart, vertelt hij, en hij broedde op een goede 1 aprilgrap. Op zijn telefoon tikt Nuis: ‘Beste ploeggenoten, ik heb de afgelopen week goed nagedacht over mijn toekomst, ik ben druk in gesprek met Team Reggeborgh. Zij hebben een enorm goed aanbod gedaan.’ Hij sluit af met een dankwoord voor de mooie jaren en stuurt het bericht breed grijnzend naar zijn manager.



Nuis: ,,Daarna is het een hele dag stil. Tot André (Boskamp, zijn manager, red.) belt: ‘Dit heb je toch niet doorgestuurd? Wil je dit nooit meer doen? Dit zijn geen grappen. Weet je wie net belde? De manager van Reggeborgh.’”



Vervolgens, in het nu, schiet verteller Nuis op zijn eetkamerstoel in een versnelling. Hij steekt zijn tong uit, rolt vol ongeloof zijn ogen. Hij pakt zijn telefoon van tafel, doet alsof hij in allerijl het bericht verwijdert -,,hop, hop, hop, eruit”. Dan gaat zijn stem een octaaf hoger. ,,Ik zo: holy shit, holy shit. Óóó, ik ga naar Reggeborgh! Nou, toen prrr, tuuuut”, zegt hij terwijl hij vliegensvlug met zijn vinger naast zijn slaap draait om de werking van zijn hersenen uit te beelden.



Waarna hij kalm besluit: ,,Toen was het in een week rond.”



Een van de opvallendste transfers uit het schaatsen.