Afscheid: Lara van Ruijven in Thialf voor haar langzaamste en laatste ronde ooit

Om haar kist in de witte auto een Nederlandse vlag. Daar bovenop, naast de bloemen de haar zo geliefde sportbril met panterprint. Afgelopen weekeinde keerde ze terug uit Frankrijk. Thialf is thuis voor Van Ruijven, zoals ook het Westland thuis is voor de geboren Naaldwijkse. Haar afscheid gaat vanavond naar binnen in een deels besloten ronde, langs de shorttrackbaan, over het middenterrein, langs een erehaag van ploeggenoten en weer naar buiten langs fans en vrienden, langs schaatsers en andere sporters. De opkomst is ongeveer gelijk aan de opkomst bij een shorttrack-NK.