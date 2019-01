Afstandswinst is mooi, maar Schulting wil meer

Haar schaatsen liggen schuin achter haar tegen de muur te wachten tot Suzanne Schulting klaar is om naar de kleedkamer te lopen. Haar gezicht is nog bezweet. De tweede dag van de EK shorttrack in Dordrecht is nog niet eens voorbij, maar Schulting, winnares van het eerste EK-goud van de dag, is al bezig met morgen. Het eerste wat ze zegt: ,,De knop gaat nu supersnel om.”

Door Lisette van der Geest



Tijdens het Wilhelmus dat nog moet klinken wil zij niet denken over de 1500 meter die ze vanmiddag met overmacht won. Evenmin wil ze bezig zijn met de 500 meter waarop ze viel en als vierde eindigde. Doel van Schulting is het klassement van de EK. De olympisch kampioene gaat momenteel aan de leiding. De allroundtitel die morgen na vier afstanden vergeven wordt telt in de shorttrackwereld nou eenmaal zwaarder dan individuele nummers. ,,Dat gaat voor mij voor.”



Vooruit, toch kan de knop ook nog even terug, vertelt ze met een kort glimlachje. Terug naar de 1500 meter waar ze twee ronden voor het einde op een spectaculaire manier twee concurrenten binnendoor passeerde. ,,Ik dacht: mooi, nu lig ik op kop.” Dat ze als eerste de finish passeerde voelde een beetje als een bevrijding. Als topfavoriete met een EK in haar thuisland wil Schulting veel laten zien.

Quote Sjinkie appte mij gisteren: ‘hoe is het gegaan, topper?

Ze brulde, ze lachte, ze balde haar vuist in de lucht. Maar de eerste echte woorden na haar winst kwamen pas tijdens de omhelzing met bondscoach Jeroen Otter. ,,Deze is voor Sjinkie”, zei ze. Otter: ,,Ja, deze is voor Sjinkie.” Hoewel het Nederlands team gisteren, een dag na het onfortuinlijke ongeluk van Knegt die met brandwonden over zijn hele lijf in het ziekenhuis in Groningen ligt, liet weten zich op de EK te willen focussen is Knegt vaak in hun gedachten.

Volledig scherm Suzanne Schulting. © ANP

,,Hij appte mij gisteren: ‘hoe is het gegaan, topper?’ En daarna hadden we een korte gesprek via WhatsApp”, zegt Schulting. ,,Fijn te lezen dat hij zijn telefoon weer gebruikt. Sjinkie is toch wel een beetje mijn maatje. Dan is het extra tof dat het eerste goud hier voor hem is.” Ze weet dat hij de wedstrijden volgt vanuit zijn ziekenhuisbed. Eerder op de dag blies ze al een kushandje naar een camera.