Alle tijden + afstanden OKT schaatsen: woensdag 1500 meter (v) en 1000 meter (m)

Femke Kok na ‘privédin­gen’ weer lekker in haar vel: ‘Ik dacht wel, waarom moet ik verantwoor­ding afleggen?’

Na wekenlang ver van haar topvorm van vorig seizoen te zitten, gaat het schaatsen sinds deze week weer goed bij Femke Kok. In Salt Lake City reed ze naar de derde plek op de wereldbeker, in een nieuw nationaal record. ,,Ik had last van privédingen.”

4 december