Anema presenteert schaatsteam op Jaap Edenbaan

UPDATE Oud-schaat­ser Yep Kramer (61) gewond na fietsonge­val

11 oktober Oud-schaatser Yep Kramer is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een fietsongeluk in het Friese Tijnje. De vader van schaatskampioen Sven Kramer zou met zijn racefiets tegen een lijnbus zijn gereden en naar een ziekenhuis in Groningen zijn gebracht.