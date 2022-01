Antoinette de Jong onttroont Ireen Wüst als Europees kampioene op de 1500 meter

Bergsma denkt na over ploegenach­ter­vol­ging na nare ervaring in Sotsji: ‘Heeft mijn gouden medaille heel erg bedorven’

Jorrit Bergsma is al verzekerd van twee olympische startbewijzen, het zouden er in totaal zelfs vier kunnen worden, met de ploegenachtervolging daarbij. Het onderdeel dat in Sotsji voor een ‘litteken’ in zijn carrière zorgde.

28 december