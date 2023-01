Antoinette Rijpma-de Jong slaat toe op 500 meter EK allround, podium helemaal Oranje

Merijn Scheper­kamp grijpt leiding op EK sprint na missers Hein Otterspeer, Kai Verbij op koers voor brons

Merijn Scheperkamp heeft op het EK sprint in Noorwegen de leiding gegrepen in het klassement. De 22-jarige sprinter won de tweede 500 meter in 35,13. Klassementsleider Hein Otterspeer werd na een misser in de buitenbocht slechts elfde in 35,69 en zakte naar de vierde plaats.

