Antoinette Rijpma-De Jong vindt kritiek op EK onterecht: ‘Waarom zou je dat schrappen?’

Antoinette Rijpma-de Jong ziet voorsprong slinken na sterk optreden van Wiklund op 3.000 meter

Antoinette Rijpma-de Jong gaat na de eerste dag van het EK allround in het Noorse Hamar aan de leiding. De 27-jarige titelverdedigster leverde op de 3000 meter wel een deel van haar voorsprong in ten opzichte van de Noorse Ragne Wiklund, de nummer drie in het klassement.

7 januari