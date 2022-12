Antoinette Rijpma-de Jong voortvarend van start op NK allround: ruim de snelste bij 500 meter

Definitief geen eerste World Cup voor Stefan Westen­broek

Stefan Westenbroek (20) doet definitief niet mee aan de World Cup, komend weekeinde in Stavanger. De sprinter uit Ommen, die zich eind oktober tijdens de wereldbekerkwalificaties in Thialf had geplaatst voor de 500 meter, heeft nog te veel last van zijn teen die hij onlangs brak.

8 november