Bart Swings verlengt contract bij Team IKO

Nils van der Poel troeft Patrick Roest na Peking ook af bij WK allround in Hamar

Patrick Roest is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround te worden. In Hamar had hij op de drie eerdere afstanden een flinke voorsprong bij elkaar geschaatst, maar op de afsluitende 10 kilometer stortte hij in waardoor Nils van der Poel er toch nog langs kon komen.

6 maart