Bart Veldkamp hoog in Noorwegen: Fatbiken, snowshoeing en ‘autootje rijden’

Door Lisette van der Geest



Wanneer Bart Veldkamp met drie vluchten van Nederland naar Noord-Noorwegen vliegt, zegt zijn Noorse vriendin altijd gekscherend: ,,Als jij komt, begint het trainingskamp.’' In Nederland is hij sporadisch op een ijsbaan te vinden. In Alta, waar zijn vriendin woont, zit de olympisch kampioen van 1992 op de dweilmachine om de plaatselijke natuurijsbaan te perfectioneren. Soms urenlang.



Veldkamp kijkt omlaag, knijpt zijn lippen meesmuilend samen en zegt: ,,Één want en een handschoen. Handig.’' Met vastberaden passen stapt hij desondanks van de houten kleedkamer naar het ijs. Met klappende schaatsen over een weg vol historie. Hier, in de stad boven de poolcirkel, schaatsten grootheden. Eric Heiden bezat er tot een paar jaar terug een baanrecord. ,,Ard Schenk heeft hier ontelbaar veel verhalen over’', zegt Veldkamp. Vandaag is hij een eenzame schaatser op het ijs.



De baan maakte vroeger deel uit van het Nordic Circuit, een reis door bekende wedstrijdschaatsers langs natuurijsbanen in het hoge noorden waar in het voorjaar nog geschaatst kon worden. Allemaal voor Veldkamps tijd. Wel maakte hij de Haagse Uithof zonder dak mee. Licht Haags accent: ,,Daar had je van die regendagen. Ging je met inrijden onderuit, reed je de hele training zeiknat rond.’’



Tekst gaat verder onder de foto...