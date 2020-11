Bergsma na afgenomen titel: ‘Had gehoopt op sportief verstand van de jury’

Hij was kwaad, teleurgesteld en baalde ontzettend. Jorrit Bergsma dacht zondagmiddag Nederlands kampioen te worden op de 10 kilometer, maar hoorde even later dat hij gediskwalificeerd was voor een verkeerde wissel met Marwin Talsma. Die greep daardoor, ook tot zijn eigen verrassing, de titel.

Door Rik Spekenbrink



De echte, pure boosheid van Bergsma, die over het middenterrein boos naar de jury beende om uitleg te vragen, was korte tijd later in de catacomben van Thialf alweer verdwenen. Maar denk niet dat hij er de schouders over ophaalde dat hij door een diskwalificatie zijn nationale titel op de 10 kilometer moest afstaan aan Marwin Talsma. ,,De jury heeft mij een titel ontnomen. En daar baal ik van, helemaal omdat dit seizoen veel onzeker is. Je moet pakken wat je pakken kan.”

Bergsma haalde het voorval terug. Talsma een kwartier later ook. In hun beide lezingen zaten de nodige overeenkomsten. Rode draad: als je samen ongeveer gelijktijdig de bocht uitkomt, moet je het onderling oplossen. ,,Je hebt 100 meter de tijd om er samen uit te komen, heb ik altijd geleerd”, zei Bergsma. Ongeveer dezelfde woorden nam Talsma in de mond. Toch was het mis gegaan.

Volledig scherm Jorrit Bergsma. © ANP

Volledig scherm Marwin Talsma. © BSR Agency

Beide schaatsers hadden het idee dat ze meer snelheid hadden dan hun tegenstander. ,,Dus ik dacht: ik kruis meteen achterlangs, dan hebben we daarna geen last meer van elkaar”, zei Talsma. ,,Maar ik moest even inhouden, kwam even omhoog.” Niet dat hij daardoor meteen dacht dat Bergsma uit de uitslag zou worden geschrapt. ,,Ik heb Jorrit na de finish gefeliciteerd met de overwinning. Ik had het niet door, en had trouwens ook helemaal geen kracht om me ergens druk over te maken.”

Talsma, in het verleden ploeggenoot van Bergsma, had ook liever op een andere manier gewonnen. ,,Maar een titel is een titel”, zei hij ook. ,,Het was niet mijn intentie om hem uit de wedstrijd te rijden. Ik dacht eigenlijk dat we het nog goed hadden opgelost, maar de jury vond van niet.”

Bergsma had op ‘sportief verstand’ gehoopt van de wedstrijdleiding. ,,Marwin reed een goede rit. Hij doet dit waarschijnlijk ook niet bewust. Maar ik vind niet dat ik hiervoor, vanuit sportief oogpunt bekeken, gediskwalificeerd had moeten worden. Marwin kiest ervoor om meteen naar binnen te komen. Volgens mij doe ik niets verkeerd. Maar er is geen mogelijkheid tot protest. Dit is heel zonde.”

Volledig scherm Marwin Talsma en Jorrit Bergsma. © BSR Agency