Bergsma start ook op 10.000 meter na Kramer

Sven Kramer rijdt donderdag bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen ook op de 10.000 meter in de voorlaatste rit. De Friese schaatser neemt het in de vijfde manche op tegen de 38-jarige Jouke Hoogeveen. Kramer heeft wat goed te maken na zijn zeldzame 'nederlaag' dinsdag op de 5000 meter in Thialf (tweede in 6.15,79).