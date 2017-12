Blokhuijsen én Roest naar de Spelen, Krol kind van de rekening

Door Rik Spekenbrink



De nummer 3 van de 1000 meter valt net buiten de boot doordat zijn vriend en ploeggenoot Kai Verbij, die zich op het kwalificatietoernooi geblesseerd moest afmelden voor die afstand, als potentiële medaillekandidaat wordt toegevoegd. Dat maakte de selectiecommissie van schaatsbond KNSB zondagmiddag bekend in Heerenveen.



Met het aanwijzen van Verbij, Europees en wereldkampioen sprint en leider in het wereldbekerklassement op de 1000 meter, ging er een streep door de naam van Krol. Daarmee was de zogeheten selectievolgorde (de matrix) vol met tien unieke namen, precies het maximaal aantal dat Nederland in februari mag afvaardigen naar Pyeongchang. Dat betekent dat Patrick Roest en Jan Blokhuijsen ook bij de olympische equipe zitten. Zij waren door hun lage plek op de selectievolgorde ook nog onzeker. Roest werd derde op de 1500 meter, Blokhuijsen derde op de 5 kilometer, maar hij was ook een potentiële aanwijsschaatser voor de ploegachtervolging. Met Sven Kramer en Koen Verweij heeft bondscoach Geert Kuiper nu voldoende kandidaten voor dat onderdeel.