Blokhuijsen pakt met ruime voorsprong derde titel NK Allround

De onttroonde titelhouder Douwe de Vries won de 10.000 meter met een tijd van 13.05,65. Hij eindigde als derde in de vierkamp. Marcel Bosker, die de derde tijd reed op de 10 kilometer (13.11,18), pakte zilver in het eindklassement.



Blokhuijsen, die vorig seizoen even afstand nam van het schaatsen, won in Thialf de 1500 meter en de 5000 meter. Op de 500 meter eindigde de routinier als vierde. Blokhuijsen veroverde in 2016 en 2017 eveneens de Nederlandse titel allround.



Patrick Roest en Sven Kramer hadden zich al verzekerd van een startbewijs voor de WK allround. Beiden sloegen de NK over.