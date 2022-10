Bondscoach Rintje Ritsma heeft nog vertrouwen te winnen: 'Heb er best veel energie in gestoken en dat heeft voor geen meter geholpen’

Thomas Krol gooide voorberei­ding over andere boeg: ‘Ze dachten dat ik wielrenner was bij Jum­bo-Vis­ma’

Thomas Krol, die later deze maand in Thialf een World Cup-ticket hoopt te bemachtigen voor zowel de 1000 als 1500 meter, bereidde zich afgelopen zomer niet alleen op de traditionele manier voor op het schaatsseizoen. De 30-jarige Deventenaar zat ook in de tv-studio en beklom een van de mooiste bergen van Europa. ,,Soms moet je niet al te panisch doen”, aldus de olympisch kampioen van Peking.

7 oktober