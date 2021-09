Contractverlenging N’tab: ‘Ik kan nog veel leren in het grootste team van het schaatsen’

Door Lisette van der Geest



Waarom wachten met tekenen om eventueel olympisch succes, terwijl dat scenario ook als optie in een contract kan worden opgenomen, antwoordt Dai Dai N’tab op de vraag waarom hij al voordat de winter is begonnen bijtekent bij Jumbo-Visma. De ploeg benaderde hem deze zomer over het verlengen van zijn contract dat aan het einde van deze winter afloopt. N’tab (27): ,,Ik hoef nu niet te gaan onderhandelen na de Olympische Spelen. Als het seizoen klaar is ga ik gewoon lekker op vakantie en weet ik waar ik aan toe ben. Dan kan ik me rustig voorbereiden op het volgende seizoen.”

Quote Zo’n contract geeft alleen maar meer energie, zonder dat ik word afgeleid door onzeker­heid van een aflopend contract. Dai Dai N’tab

N’tab, die sinds vorig jaar samen met Kai Verbij vanaf Reggeborgh de overstap maakte naar het team van trainer Jac Orie, terwijl Kjeld Nuis juist de omgekeerde route bewandelde, tekent voor twee extra seizoenen bij, tot en met de winter van 2024. ,,De dynamiek is hier heel fijn, ik heb het gevoel dat ik de komende jaren nog veel kan leren in het grootste team in het schaatsen van dit moment. Er zijn niet veel schaatsers met een doorlopend contract, het is fijn dat er vertrouwen is. Weet je, ik ben 27, ik kan nog zes à zeven jaar hard schaatsen en ben gebrand om prijzen te pakken met Jumbo-Visma. Zo’n contract geeft alleen maar meer energie, zonder dat ik word afgeleid door onzekerheid van een aflopend contract.”

Voorzichtig

De sprinter staat aan de vooravond van de schaatswinter, er wordt al geschaatst in Thialf, eind oktober beginnen de NK afstanden. Maar N’tab is voorzichtig in het vooruitblikken op de komende winter. ,,Het lastige met schaatsen is altijd: je kunt heel goed zijn in de zomer, maar je moet het overbrengen op het ijs. Er kan van alles gebeuren, ik zie na de wedstrijd wel wat het oplevert. Uitspraken dat je superfit bent en olympisch kampioen gaat worden moet je volgens mij niet doen, maar dat ik fit ben is een ding dat zeker is.”

Quote Ik denk dat ik mezelf vier jaar geleden te veel druk oplegde. Dai Dai N’tab

Ondertussen komen ‘de winterkriebels’ op. ,,Ik merk dat ik iets meer dingen afzeg voor de komende weken en maanden. Verjaardagen, dat soort gezelligheden. Toen ik twee weken geleden mijn verjaardag vierde, dacht ik: dit is het laatste, hierna focussen op fit blijven en uitrusten. Je rondt nu allemaal dingen af, administratie en dat soort zaken.”

Tegelijkertijd is de les van vier jaar geleden dat hij dit seizoen niet anders wil benaderen dan andere jaren. ,,Ik denk dat ik mezelf vier jaar geleden te veel druk oplegde. Dan maak je misschien keuzes in een split second die niet goed uitpakken.”

Destijds werd N’tab, een van de kanshebbers voor een ticket, na twee valse starts gediskwalificeerd op het olympisch kwalificatietoernooi. ,,Sindsdien heb ik veel geleerd, over spanning, over verwachtingen. Mensen om me heen zeggen nu: ‘Oh, je moet je best doen, het olympisch seizoen komt eraan.’ Maar ik denk dan: ik doe altijd mijn best. Het was afgelopen december net zo goed moeilijk om je te plaatsen voor de internationale wedstrijden en dat zal het nu ook worden, op dezelfde baan als toen, tussen dezelfde mensen. Dat leerde ik vier jaar geleden: uiteindelijk moet je het week per week bekijken, fitter worden en dan glij je zo het seizoen in.”

Volledig scherm © ANP